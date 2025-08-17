Neymar Jr sobre goleada histórica contra o Santos: ‘Muita vergonha’
O jogador Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica de 6 a 0...
O jogador Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica de 6 a 0 que o Santos levou do Vasco, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.
O jogador Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica de 6 a 0 que o Santos levou do Vasco, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa declaração impactante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa declaração impactante!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: