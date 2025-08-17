Neymar Jr sobre goleada histórica contra o Santos: ‘Muita vergonha’ O jogador Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica de 6 a 0... Portal Pop Mais|Do R7 17/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 17/08/2025 - 20h37 ) twitter

O jogador Neymar Jr falou pela primeira vez sobre a goleada histórica de 6 a 0 que o Santos levou do Vasco, em partida pelo Campeonato Brasileiro. Depois de chorar em campo, ele desabafou sobre a derrota.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa declaração impactante!

