Neymar se pronuncia após brigar com torcedor do Santos Neymar se pronunciou oficialmente após o episódio com um torcedor do Santos na partida de ontem... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h38 )

Neymar

Neymar se pronunciou oficialmente após o episódio com um torcedor do Santos na partida de ontem (23), em que se envolveu em um confronto após um gol anulado, que poderia ter empatado o jogo no último minuto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

