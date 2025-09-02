Nicholas Braun, astro de ‘Succession’, é preso por dirigir alcoolizado nos EUA
O ator Nicholas Braun, de 37 anos, conhecido por interpretar Greg na série ‘Succession’ foi preso...
O ator Nicholas Braun, de 37 anos, conhecido por interpretar Greg na série ‘Succession’ foi preso após dirigir sob efeito de álcool em Moultonborough, New Hampshire, nos Estados Unidos.
O ator Nicholas Braun, de 37 anos, conhecido por interpretar Greg na série ‘Succession’ foi preso após dirigir sob efeito de álcool em Moultonborough, New Hampshire, nos Estados Unidos.
Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: