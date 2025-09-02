Logo R7.com
Nicholas Braun, astro de ‘Succession’, é preso por dirigir alcoolizado nos EUA

O ator Nicholas Braun, de 37 anos, conhecido por interpretar Greg na série ‘Succession’ foi preso...

O ator Nicholas Braun, de 37 anos, conhecido por interpretar Greg na série ‘Succession’ foi preso após dirigir sob efeito de álcool em Moultonborough, New Hampshire, nos Estados Unidos.

