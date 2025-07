Nick Souza convida Papi AQ misturando funk carioca e mineiro em “Abre Espaço” Nick Souza lança “Abre Espaço”, colaboração com o rapper Papi AQ, nesta quinta-feira (31). O single... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h19 ) twitter

Nick Souza convida Papi AQ misturando funk carioca e mineiro em “Abre Espaço” Portal Pop Mais

Nick Souza lança “Abre Espaço”, colaboração com o rapper Papi AQ, nesta quinta-feira (31). O single traz referências da música urbana brasileira e destaca o protagonismo de artistas imigrantes no cenário canadense. Com sonoridade inspirada nos estilos de funk de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, o lançamento reforça a mensagem de autoafirmação e construção de identidade em territórios onde a cultura latina ainda busca representatividade. A faixa chega acompanhada de um clipe inspirado em “This Is America”, de Childish Gambino.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa colaboração incrível!

