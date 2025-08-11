Logo R7.com
Nicole Bahls rebate críticas após dança atrapalhada na 'Dança dos Famosos: "Foi um aprendizado"

A noite de ontem na ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão com Huck’, foi marcada pela...

A noite de ontem na ‘Dança dos Famosos’, quadro do ‘Domingão com Huck’, foi marcada pela participação de Nicole Bahls, que acabou roubando a cena, mas não exatamente pelo desempenho técnico. Com um jeito atrapalhado e passos fora de sincronia, a influenciadora virou alvo de piadas nas redes sociais, com internautas comparando sua apresentação a um “freestyle desengonçado” e até criando memes instantâneos.

Para saber mais sobre a reação de Nicole e seus planos para as próximas apresentações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

