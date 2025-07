No México, prefeito casa com jacaré para cumprir tradição centenária O prefeito da cidade de San Pedro Huamelula, no México, Daniel Gutierrez Pena, vivenciou uma situação... Portal Pop Mais|Do R7 27/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 20h37 ) twitter

O prefeito da cidade de San Pedro Huamelula, no México, Daniel Gutierrez Pena, vivenciou uma situação inusitada. No final do último mês de junho, ele se casou com um jacaré, para manter um ritual local que já dura 230 anos. A tradição visa levar abundância e prosperidade à comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa curiosa tradição!

