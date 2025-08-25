Noah Centineo, ator de ‘Adão Negro’, exibe físico de ‘Ken’ para live-action de ‘Street Fighter’ O ator Noah Centineo usou seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (25), para mostrar... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h39 ) twitter

Noah Centineo, ator de 'Adão Negro', exibe físico de 'Ken' para live-action de 'Street Fighter'

O ator Noah Centineo usou seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (25), para mostrar aos fãs o corpo que está preparando para interpretar Ken no novo live-action de Street Fighter. Ainda com os cabelos loiros, ele exibiu o resultado do treino intenso, e os seguidores não economizaram nos comentários sobre a transformação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova produção!

