Noah Centineo, ator de ‘Adão Negro’, exibe físico de ‘Ken’ para live-action de ‘Street Fighter’
O ator Noah Centineo usou seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (25), para mostrar...
O ator Noah Centineo usou seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (25), para mostrar aos fãs o corpo que está preparando para interpretar Ken no novo live-action de Street Fighter. Ainda com os cabelos loiros, ele exibiu o resultado do treino intenso, e os seguidores não economizaram nos comentários sobre a transformação.
O ator Noah Centineo usou seu perfil no Instagram na manhã desta segunda-feira (25), para mostrar aos fãs o corpo que está preparando para interpretar Ken no novo live-action de Street Fighter. Ainda com os cabelos loiros, ele exibiu o resultado do treino intenso, e os seguidores não economizaram nos comentários sobre a transformação.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova produção!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova produção!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: