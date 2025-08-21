Noiva de Cristiano Ronaldo exibe boa forma em pedalada ao pôr do sol na Arábia Saudita

Logo R7.com
A influenciadora Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, aproveitou o fim de tarde em Yanbu, cidade portuária da Arábia Saudita, para fazer um passeio de bicicleta ao pôr do sol. De look esportivo justo, a modelo compartilhou registros nas redes sociais, exibindo a boa forma e recebendo uma enxurrada de elogios de seguidores e amigos famosos.

