Noiva de Oruam desabafa após 21 dias da prisão do rapper: “Sem você aqui, eu me sinto fraca”

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Fernanda Valença, noiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, voltou a se pronunciar nas redes sociais sobre a prisão do artista. Em um desabafo, ela falou da saudade que sente e destacou que o cantor está detido há 21 dias.

