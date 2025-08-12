Noiva de Oruam desabafa após 21 dias da prisão do rapper: “Sem você aqui, eu me sinto fraca”
Fernanda Valença, noiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, voltou a se pronunciar nas redes sociais sobre a prisão do artista. Em um desabafo, ela falou da saudade que sente e destacou que o cantor está detido há 21 dias.
