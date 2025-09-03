Logo R7.com
Noiva viraliza após ver madrasta de branco em seu casamento: “Pensei em jogar vinho no vestido”

O que era para ser um dos dias mais especiais da vida de Alice, uma noiva...

Portal Pop Mais|Do R7

O que era para ser um dos dias mais especiais da vida de Alice, uma noiva mineira, acabou ganhando proporções inesperadas nas redes sociais. A cerimônia, planejada com cuidado, virou assunto na internet após um detalhe no mínimo polêmico: a madrasta da noiva apareceu vestida de branco — justamente a única cor que havia sido proibida no convite.

