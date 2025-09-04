Noivo de Taylor Swift, Travis Kelce chega ao Brasil; veja vídeo
O astro do futebol americano Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e noivo da cantora...
O astro do futebol americano Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e noivo da cantora Taylor Swift, desembarcou no Brasil nesta quarta-feira (3), gerando grande movimentação entre os fãs que aguardavam sua chegada.
O astro do futebol americano Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs e noivo da cantora Taylor Swift, desembarcou no Brasil nesta quarta-feira (3), gerando grande movimentação entre os fãs que aguardavam sua chegada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: