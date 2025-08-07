Logo R7.com
Nora de Ratinho agradece apoio após desabafo sobre maternidade atípica

A psicóloga Bruna Massa, nora de Ratinho e casada com Gabriel Massa, filho do apresentador, com...

Portal Pop Mais|Do R7

A psicóloga Bruna Massa, nora de Ratinho e casada com Gabriel Massa, filho do apresentador, com quem tem dois filhos — Noah, de 7 anos, que nasceu com hidrocefalia, e Davi, de 2 —, repercutiu nas redes sociais após fazer um desabafo sobre a maternidade atípica na última terça-feira (5). Hoje (7), ela voltou à internet para agradecer por todo o acolhimento que tem recebido desde então.

Para saber mais sobre a emocionante história de Bruna e seu agradecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

