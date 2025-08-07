Nora de Ratinho agradece apoio após desabafo sobre maternidade atípica A psicóloga Bruna Massa, nora de Ratinho e casada com Gabriel Massa, filho do apresentador, com... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nora de Ratinho agradece carinho na web após desabafar sobre maternidade atípica Portal Pop Mais

A psicóloga Bruna Massa, nora de Ratinho e casada com Gabriel Massa, filho do apresentador, com quem tem dois filhos — Noah, de 7 anos, que nasceu com hidrocefalia, e Davi, de 2 —, repercutiu nas redes sociais após fazer um desabafo sobre a maternidade atípica na última terça-feira (5). Hoje (7), ela voltou à internet para agradecer por todo o acolhimento que tem recebido desde então.

Para saber mais sobre a emocionante história de Bruna e seu agradecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ana Paula Siebert se despede das férias na Flórida com fotos na praia; veja

Eliana celebra 20 anos de carreira com estreia aos domingos na TV aberta

Ex-participante do ‘MasterChef’ morre em trágico acidente aos 38 anos