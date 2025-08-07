“Nosso casamento estava marcado”: Apresentador da Record perde a noiva em acidente trágico no Rio
O jornalista Marcus Marinho, apresentador do ‘RJ no Ar’, da Record, vive um dos momentos mais...
O jornalista Marcus Marinho, apresentador do ‘RJ no Ar’, da Record, vive um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ele perdeu a noiva, Luana de Paula, em um grave acidente de trânsito no Rio de Janeiro. O casal estava junto há 11 anos e se preparava para oficializar a união em outubro deste ano, os convites já estavam prestes a ser enviados, e a lua de mel no Japão estava sendo planejada com carinho.

