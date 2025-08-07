“Nosso casamento estava marcado”: Apresentador da Record perde a noiva em acidente trágico no Rio O jornalista Marcus Marinho, apresentador do ‘RJ no Ar’, da Record, vive um dos momentos mais... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Pop Mais

O jornalista Marcus Marinho, apresentador do ‘RJ no Ar’, da Record, vive um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Ele perdeu a noiva, Luana de Paula, em um grave acidente de trânsito no Rio de Janeiro. O casal estava junto há 11 anos e se preparava para oficializar a união em outubro deste ano, os convites já estavam prestes a ser enviados, e a lua de mel no Japão estava sendo planejada com carinho.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Influenciador Maumau é preso em durante operação contra ‘jogo do tigrinho’

Gabi Prado posta foto do filho por engano e se desespera: ‘Não compartilhem’

Leonardo faz pedido inusitado para Poliana Rocha: “Dar um beijo no suvaco”