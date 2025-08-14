Logo R7.com
Nova defesa divulga paradeiro de Hytalo Santos em meio a acusações

O influenciador digital Hytalo Santos, alvo de denúncias de sexualização infantil, passou a ser representado por...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

hytalo santos Portal Pop Mais

O influenciador digital Hytalo Santos, alvo de denúncias de sexualização infantil, passou a ser representado por um novo escritório de advocacia após a renúncia de seus antigos advogados. Em comunicado oficial, a nova equipe jurídica afirmou que o youtuber é inocente e revelou seu paradeiro, embora ele ainda não tenha se manifestado publicamente sobre o caso.

Para mais detalhes sobre as acusações e a defesa de Hytalo Santos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

