Novo ‘Sexta-Feira 13’ é lançado de graça no YouTube; assista

O terror voltou a ganhar vida no YouTube com o lançamento de Sweet Revenge, curta-metragem que marca o retorno de Jason Voorhees, um dos vilões mais icônicos do gênero. Com 13 minutos de duração, o projeto é descrito como uma “vinheta” e foi disponibilizado gratuitamente para os fãs.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades da franquia!

