Novo ‘Sexta-Feira 13’ é lançado de graça no YouTube; assista
O terror voltou a ganhar vida no YouTube com o lançamento de Sweet Revenge, curta-metragem que...
O terror voltou a ganhar vida no YouTube com o lançamento de Sweet Revenge, curta-metragem que marca o retorno de Jason Voorhees, um dos vilões mais icônicos do gênero. Com 13 minutos de duração, o projeto é descrito como uma “vinheta” e foi disponibilizado gratuitamente para os fãs.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais
