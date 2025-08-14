Novo ‘Sexta-Feira 13’ é lançado de graça no YouTube; assista

Logo R7.com
O terror voltou a ganhar vida no YouTube com o lançamento de Sweet Revenge, curta-metragem que marca o retorno de Jason Voorhees, um dos vilões mais icônicos do gênero. Com 13 minutos de duração, o projeto é descrito como uma “vinheta” e foi disponibilizado gratuitamente para os fãs.

