Novos pôsteres de ‘Frankenstein’ de Del Toro são divulgados; veja datas de estreia
O universo de Guillermo del Toro ficou ainda mais sombrio e aguardado nesta semana com a...
O universo de Guillermo del Toro ficou ainda mais sombrio e aguardado nesta semana com a divulgação dos novos pôsteres de “Frankenstein” e a confirmação das datas de estreia. O filme chega primeiro aos cinemas dos Estados Unidos em 17 de outubro, como parte da estratégia para qualificá-lo ao Oscar, e será lançado na Netflix em 7 de novembro. No Brasil, o lançamento nos cinemas ainda não tem data confirmada.
O universo de Guillermo del Toro ficou ainda mais sombrio e aguardado nesta semana com a divulgação dos novos pôsteres de “Frankenstein” e a confirmação das datas de estreia. O filme chega primeiro aos cinemas dos Estados Unidos em 17 de outubro, como parte da estratégia para qualificá-lo ao Oscar, e será lançado na Netflix em 7 de novembro. No Brasil, o lançamento nos cinemas ainda não tem data confirmada.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este aguardado filme!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este aguardado filme!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: