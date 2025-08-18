Novos pôsteres de ‘Frankenstein’ de Del Toro são divulgados; veja datas de estreia O universo de Guillermo del Toro ficou ainda mais sombrio e aguardado nesta semana com a... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novos pôsteres de 'Frankenstein' de Del Toro são divulgados; veja datas de estreia Portal Pop Mais

O universo de Guillermo del Toro ficou ainda mais sombrio e aguardado nesta semana com a divulgação dos novos pôsteres de “Frankenstein” e a confirmação das datas de estreia. O filme chega primeiro aos cinemas dos Estados Unidos em 17 de outubro, como parte da estratégia para qualificá-lo ao Oscar, e será lançado na Netflix em 7 de novembro. No Brasil, o lançamento nos cinemas ainda não tem data confirmada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre este aguardado filme!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Mumuzinho atinge 2 bilhões de streams e prepara tributo a Roberto Carlos

VÍDEO: Henrique, da dupla com Juliano, faz pegadinha ousada e deixa fãs morrendo de inveja

Médicos atualizam estado de saúde de Luis Fernando Veríssimo