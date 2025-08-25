‘Nu Busão’: festa de nudistas em São Paulo cogita versão ousada em helicóptero

Logo R7.com
Uma balada que começou em um ônibus lotado de pelados agora pode ganhar os céus de São Paulo. Isso mesmo: depois do sucesso da primeira festa nudista itinerante, a ideia é levar a ousadia para dentro de um helicóptero. E, pelo visto, não vai faltar público disposto a embarcar nessa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa festa inusitada!

