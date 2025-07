NUNEZ e sua “Karavana”: “Se eu não viver minhas loucuras, tô vivendo errado” O cantor e compositor paulistano NUNEZ acaba de lançar o álbum “Karavana”, um projeto conceitual que une rap, MPB,... Portal Pop Mais|Do R7 18/07/2025 - 19h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h38 ) twitter

NUNEZ e sua

O cantor e compositor paulistano NUNEZ acaba de lançar o álbum “Karavana”, um projeto conceitual que une rap, MPB, samba, R&B e reggae em uma proposta autoral e emocional. Com 14 faixas e colaborações de nomes como Fernandinho BeatBox, SóCiro, Los Brasileros e Skeeter Beats, o disco está disponível em todas as plataformas e marca um novo momento na trajetória do artista, que foi finalista do concurso de bandas do festival João Rock.

Para saber mais sobre este projeto inovador e a jornada de NUNEZ, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

