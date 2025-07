‘O Agente Secreto’ chega antes aos cinemas de Recife O público de Recife vai sair na frente para conferir O Agente Secreto, novo thriller político... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h58 ) twitter

O público de Recife vai sair na frente para conferir O Agente Secreto, novo thriller político de Kleber Mendonça Filho, que já chega cheio de moral após fazer bonito no Festival de Cannes 2025. O longa, estrelado por Wagner Moura, terá duas exibições antecipadas na capital pernambucana no dia 10 de setembro, uma no Teatro do Parque, às 19h, e outra no Cinema São Luiz, às 19h40.

Não perca a chance de saber mais sobre essa produção que promete agitar o cenário cinematográfico! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

