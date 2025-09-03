“O Agente Secreto” pode superar “Ainda Estou Aqui” no Oscar, diz Variety O cinema brasileiro pode voltar a brilhar no Oscar 2026. De acordo com a revista americana... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 14h59 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h59 ) twitter

O Agente Secreto Portal Pop Mais

O cinema brasileiro pode voltar a brilhar no Oscar 2026. De acordo com a revista americana Variety, o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, surge como forte candidato a superar o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, que fez história no último ano.

Para mais detalhes sobre essa disputa emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

