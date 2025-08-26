O amor está no ar! Duzão pede namorada em casamento em Portugal
O vocalista do grupo Menos é Mais, Duzão, fez o coração de muitos fãs bater mais...
O vocalista do grupo Menos é Mais, Duzão, fez o coração de muitos fãs bater mais forte ao pedir a namorada Jaquelyne Martins em casamento em Porto, Portugal.
O vocalista do grupo Menos é Mais, Duzão, fez o coração de muitos fãs bater mais forte ao pedir a namorada Jaquelyne Martins em casamento em Porto, Portugal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse momento especial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse momento especial!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: