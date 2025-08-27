O anel de noivado da Taylor Swift é realmente ‘barato’? Veja como ele se compara aos dos famosos Taylor Swift parou a internet nesta terça-feira (26) ao anunciar que está noiva do jogador de... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h58 ) twitter

O anel de noivado da Taylor Swift é realmente ‘barato’? Veja como ele se compara aos dos famosos Portal Pop Mais

Taylor Swift parou a internet nesta terça-feira (26) ao anunciar que está noiva do jogador de futebol americano Travis Kelce. A cantora usou o Instagram para compartilhar a novidade com uma foto ao lado do atleta, escrevendo na legenda: “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre os anéis de noivado das celebridades!

