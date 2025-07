O que aconteceu com Hulk Hogan? Astro da luta livre tem causa da morte revelada O laudo oficial do Serviço de Medicina Legal do Condado de Pinellas confirmou que Hulk Hogan,... Portal Pop Mais|Do R7 31/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que aconteceu com Hulk Hogan? Astro da luta livre tem causa da morte revelada Portal Pop Mais

O laudo oficial do Serviço de Medicina Legal do Condado de Pinellas confirmou que Hulk Hogan, nome artístico do norte-americano Terry Gene Bollea, morreu em decorrência de um infarto agudo do miocárdio em 24 de julho, aos 71 anos. A morte foi classificada como natural.

Para mais detalhes sobre a vida e a morte de Hulk Hogan, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Causa da morte de Hulk Hogan é revelada

Brasília quer repetir sucesso de Lady Gaga em Copacabana com megashow gratuito de rock em 2026

Justin Timberlake revela luta contra doença grave e debilitante: “Não sintam pena de mim”