O que é desgaste neurológico? Entenda o que pode estar por trás da internação da Chiquinha de ‘Chaves’
Maria Antonieta de Las Nieves, 78 anos, conhecida mundialmente como a Chiquinha de ‘Chaves’, foi internada...
Maria Antonieta de Las Nieves, 78 anos, conhecida mundialmente como a Chiquinha de ‘Chaves’, foi internada após apresentar níveis baixos de sódio. Segundo Verónica Fernández, filha da atriz, Maria Antonieta já recebeu alta e segue em casa.
Maria Antonieta de Las Nieves, 78 anos, conhecida mundialmente como a Chiquinha de ‘Chaves’, foi internada após apresentar níveis baixos de sódio. Segundo Verónica Fernández, filha da atriz, Maria Antonieta já recebeu alta e segue em casa.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para entender mais sobre o desgaste neurológico e suas implicações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para entender mais sobre o desgaste neurológico e suas implicações.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: