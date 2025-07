O que sabemos sobre a participação de Lady Gaga em ‘Wandinha’ O que começou com um viral no TikTok acabou virando um momento histórico na cultura pop:... Portal Pop Mais|Do R7 29/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h58 ) twitter

O que começou com um viral no TikTok acabou virando um momento histórico na cultura pop: Lady Gaga está oficialmente no elenco da segunda temporada de Wandinha, da Netflix. O anúncio, que rolou durante o evento global TUDUM em junho, pegou todo mundo de surpresa, ou quase, já que os rumores estavam no ar fazia tempo.

Para saber mais sobre essa emocionante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

