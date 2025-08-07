Logo R7.com
O que se sabe sobre o estado de saúde de Faustão?

A nova internação do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi confirmada nesta quinta-feira (7) por sua...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Faustão

A nova internação do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi confirmada nesta quinta-feira (7) por sua assessoria de imprensa. Ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Para mais detalhes sobre a situação de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

