O que se sabe sobre o estado de saúde de Faustão? A nova internação do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi confirmada nesta quinta-feira (7) por sua... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faustão

A nova internação do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi confirmada nesta quinta-feira (7) por sua assessoria de imprensa. Ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Para mais detalhes sobre a situação de Faustão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Jornal demite fotógrafo que flagrou gesto obsceno do ‘Xandão’

Quem é o cantor que está intubado após acidente de moto?

Atriz de Ó Paí Ó é espancada pelo ex: ‘Tentou me sufocar e me matar’