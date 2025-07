O que Tom Felton tem a ver com o Kiko do Chaves? Um vídeo recente do ator Carlos Villagrán, o eterno Kiko do Chaves, viralizou na internet e... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h18 ) twitter

Um vídeo recente do ator Carlos Villagrán, o eterno Kiko do Chaves, viralizou na internet e trouxe uma onda de comparações inusitadas. Nas redes sociais, a galera começou a “zoar” Tom Felton, o Draco Malfoy da saga Harry Potter, dizendo que ele pode acabar seguindo os passos do Kiko e ficar preso a um único personagem, assim como Villagrán.

Para saber mais sobre essa curiosa comparação e o que os internautas estão dizendo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

