O que você precisa saber sobre o Prêmio Grande Otelo A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, vai virar um verdadeiro... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h58 )

A Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, vai virar um verdadeiro tapete vermelho do cinema nacional, nesta quarta-feira (30). O Prêmio Grande Otelo chega para celebrar os talentos brasileiros que conquistam o mundo, com cerimônia, música ao vivo e aquela mistura que só o audiovisual brasileiro sabe fazer: emoção, história e muita festa.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

