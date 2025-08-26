O segredo por trás do anel milionário de Cristiano Ronaldo
Se o pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez já chamou atenção, o anel...
Se o pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez já chamou atenção, o anel luxuoso que o craque escolheu para a amada só aumentou a curiosidade. O casal está junto há nove anos, e o anúncio oficial do noivado, feito há duas semanas, segue gerando comentários, e não é à toa.
Para saber mais sobre o anel e a história por trás dele, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
