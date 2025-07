Oh Polêmico agita Numanice com pagodão baiano O cantor Oh Polêmico trouxe o “puro suco da Bahia” para o palco do Numanice em... Portal Pop Mais|Do R7 14/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h18 ) twitter

Oh Polêmico agita Numanice com pagodão baiano

O cantor Oh Polêmico trouxe o “puro suco da Bahia” para o palco do Numanice em Salvador, no sábado, 12. Ao lado de Ludmilla, o artista representou o pagodão baiano e agitou os fãs em participação surpresa.

