Oh Polêmico une a periferia de Rio e Salvador em novo lançamento com DJ Buarque
O que pode dar a união das periferias de Salvador e do Rio de Janeiro? Qual o som resulta da combinação do funk carioca e o pagodão baiano? Esse resultado é o que a gente confere no nova música do artista Oh Polêmico, também conhecido como Polly. O cara já reúne mais de 405 milhões de visualizações no YouTube e 513 mil ouvintes mensais no Spotify e é presença forte na cena soteropolitana. O POP Mais conversou com ele pra entender um pouco dessa história e do novo lançamento do artista.
Para saber mais sobre essa nova fase do artista e sua conexão com as periferias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
