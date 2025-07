Oruam é investigado por tentativa de homicídio contra delegado O rapper Oruam, que está preso desde a semana passada, está envolvo em outra investigação. Desta... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h58 ) twitter

Oruam Portal Pop Mais

O rapper Oruam, que está preso desde a semana passada, está envolvo em outra investigação. Desta vez, o artista é apontado como suspeito na tentativa de homicídio contra um delegado e um policial civil. A defesa do artista nega as acusações e que diz que os fatos serão esclarecidos no processo.

Para mais detalhes sobre essa investigação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

