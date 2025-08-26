Logo R7.com
Os aliens estão chegando! A ‘Guerra dos Mundos’ que assustou a América décadas antes do cinema

Se você acha que a estreia de “A Guerra dos Mundos” na Prime Video é intensa, espere até conhecer a história que precede o filme. Muito antes do sucesso de bilheteira de Steven Spielberg em 2005, estrelado por Tom Cruise, enfrentar os invasores de Marte, o romance de H.G. Wells, publicado em 1897, já havia aterrorizado milhares de ouvintes de rádio… e inspirado gerações de filmes e séries.

Para saber mais sobre essa fascinante história e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

