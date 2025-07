Os Quebradeiras se unem ao fenômeno do pop Tília na faixa “Fica de Quatro” Depois de dar o pontapé inicial com uma série de singles voltados para o carnaval carioca,... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 08h57 ) twitter

Os Quebradeiras se unem ao fenômeno do pop Tília na faixa Tick Oliveira

Depois de dar o pontapé inicial com uma série de singles voltados para o carnaval carioca, Os Quebradeiras retornam com mais um single inédito, agora ao lado de Tília, nome em ascensão no pop-funk nacional. Em “Fica de Quatro”, já disponível em todos os os apps de música, os artistas unem forças em uma faixa explosiva, com batida viciante, refrão afiado e clima de pista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa colaboração incrível!

