Oscar 2026: Conheça os longas brasileiros que podem ser indicados a melhor filme internacional
O cinema brasileiro vive um momento histórico. Na última edição do Oscar, o país conquistou o mundo com Ainda Estou Aqui, vencedor da cobiçada estatueta de Melhor Filme Internacional, um feito inédito que reacendeu o orgulho nacional e colocou o audiovisual brasileiro no radar da indústria global.


