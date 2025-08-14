Logo R7.com
Ouça “Planeta Marte”, o novo single do cantor Cesar Soares

O cantor e compositor Cesar Soares volta ao cenário pop nacional com o lançamento da canção...

O cantor e compositor Cesar Soares volta ao cenário pop nacional com o lançamento da canção “Planeta Marte”, na quinta-feira (14/08), em todas as plataformas digitais. O visualizer da faixa será apresentado com exclusividade na sexta-feira (15/08), a partir das 20h, no Teatro Cesgranrio, durante o show Encanto, no qual também serão apresentadas músicas inéditas que fazem parte do álbum ainda em produção do artista.

