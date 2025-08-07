Logo R7.com
P. Diddy planeja um grande retorno musical no Madison Square Garden, diz seu advogado

O rapper Sean ‘Diddy’ Combs quer realizar um grande retorno musical com um show no Madison...

O rapper P. Diddy

O rapper Sean ‘Diddy’ Combs quer realizar um grande retorno musical com um show no Madison Square Garden, uma das mais importantes arenas do mundo, em Nova York. A informação foi revelada pelo advogado do músico, Marc Agnifilo, em entrevista à CBS Mornings.

