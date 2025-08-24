Logo R7.com
Paola Carosella lamenta repercussão de entrevista com Blogueirinha e desabafa: ‘Não sabem que é crime’

A chef Paola Carosella se pronunciou neste sábado (23) após a repercussão de sua participação no programa De Frente com Blogueirinha...

paola carosella lamenta polemica blogueirnha Portal Pop Mais

A chef Paola Carosella se pronunciou neste sábado (23) após a repercussão de sua participação no programa De Frente com Blogueirinha, apresentado pela personagem criada por Bruno Matos. Nas redes sociais, trechos da entrevista viralizaram, especialmente uma fala em que Paola mencionou os gostos musicais de sua filha, de 13 anos. A situação acabou gerando especulações sobre a sexualidade da adolescente, o que levou a chef a se manifestar publicamente.

