Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

“Paraíso”, de Ludmilla, mantém liderança nas rádios brasileiras pela segunda semana consecutiva

Ludmilla continua em primeiro lugar nas rádios brasileiras com o single “Paraíso” pela segunda semana consecutiva....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ludmilla Portal Pop Mais

Ludmilla continua em primeiro lugar nas rádios brasileiras com o single “Paraíso” pela segunda semana consecutiva. A faixa, que é uma declaração de amor à esposa Brunna Gonçalves e à filha Zuri, ocupa o número 1 no ranking pop geral da Crowley, que monitora a execução de músicas nas rádios de todo o país.

Para saber mais sobre o sucesso de Ludmilla e sua nova música, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.