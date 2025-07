Parente dos príncipes da Família Real britânica morre de forma repentina Rosie Roche, prima do Príncipe William e do Príncipe Harry, morreu aos 20 anos. A notícia... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h37 ) twitter

Parente dos príncipes da Família Real britânica morre de forma repentina Portal Pop Mais

Rosie Roche, prima do Príncipe William e do Príncipe Harry, morreu aos 20 anos. A notícia foi confirmada pelo jornal britânico The Sun, nesta segunda-feira (20).

Para mais detalhes sobre essa trágica notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

