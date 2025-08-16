Logo R7.com
Paulo Sérgio de Almeida, diretor de filmes da Xuxa, morre aos 80 anos Portal Pop Mais

O diretor de cinema Paulo Sérgio de Almeida, conhecido por comandar produções de sucesso estreladas por Xuxa nos anos 2000, morreu nesta sexta-feira (15), aos 80 anos. A informação foi confirmada pela família em publicação nas redes sociais.

