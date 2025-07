Pensão de R$ 160 mil? Irmã da mãe da filha de Neymar debocha de valor: “É mesmo?” A vida pessoal de Neymar Jr. voltou a incendiar as redes sociais, e, desta vez, o... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h38 ) twitter

A vida pessoal de Neymar Jr. voltou a incendiar as redes sociais, e, desta vez, o motivo é o valor absurdo que o jogador estaria pagando de pensão para a filha caçula, Helena, de apenas um ano, fruto de um breve relacionamento com Amanda Kimberlly. De acordo com informações, o craque desembolsaria mensalmente R$ 160 mil, além de custear casa, plano de saúde premium, segurança particular com cinco homens e até uma poupança recheada para a herdeira.

Para saber mais sobre essa polêmica e os desdobramentos da situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

