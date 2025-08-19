Perfis usam nome de Hytalo Santos para anúncio de bet ilegal
Páginas nas redes sociais com o nome e a imagem do influenciador Hytalo Santos continuam ativas...
Páginas nas redes sociais com o nome e a imagem do influenciador Hytalo Santos continuam ativas e fazendo postagens publicitárias para sites de apostas ilegais, contrariando decisão da Justiça da Paraíba que determinou o bloqueio de suas contas e a desmonetização de todo o conteúdo.
Saiba mais sobre essa situação alarmante e suas implicações no mercado de apostas
