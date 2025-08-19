Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Perfis usam nome de Hytalo Santos para anúncio de bet ilegal

Páginas nas redes sociais com o nome e a imagem do influenciador Hytalo Santos continuam ativas...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Perfis usam nome de Hytalo Santos para anúncio de bet ilegal Portal Pop Mais

Páginas nas redes sociais com o nome e a imagem do influenciador Hytalo Santos continuam ativas e fazendo postagens publicitárias para sites de apostas ilegais, contrariando decisão da Justiça da Paraíba que determinou o bloqueio de suas contas e a desmonetização de todo o conteúdo.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e suas implicações no mercado de apostas acessando a matéria completa no Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.