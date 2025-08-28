Personal trainer descobre que está ‘desaparecida’ ao tentar emitir RG do filho
O que era para ser uma simples ida à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), em Belo Horizonte, virou uma história inacreditável. Na última semana, a personal trainer Rafaela Caldeira dos Reis, de 33 anos, foi até o local para emitir o RG do filho e acabou descobrindo que, segundo os registros oficiais, ela estava “desaparecida” há 15 anos.
