Personal trainer descobre que está ‘desaparecida’ ao tentar emitir RG do filho O que era para ser uma simples ida à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), em Belo... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Personal trainer descobre que está 'desaparecida' ao tentar emitir RG do filho Portal Pop Mais

O que era para ser uma simples ida à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), em Belo Horizonte, virou uma história inacreditável. Na última semana, a personal trainer Rafaela Caldeira dos Reis, de 33 anos, foi até o local para emitir o RG do filho e acabou descobrindo que, segundo os registros oficiais, ela estava “desaparecida” há 15 anos.

Para saber mais sobre essa história surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vídeo: noiva de Oruam fala sobre situação do rapper na prisão: “Não tem como dizer que está bem”

Teve culpa? Lucas Lima ironiza pergunta sobre ser responsável pelo fim da dupla Sandy & Junior

Wanessa Camargo se pronuncia sobre episódio com Dado Dolabella e nega rumores de novo affair