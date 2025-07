“PodPiorar” estreia dando voz aos perrengues da vida adulta Estreou nesta quarta-feira (23) o PodPiorar, novo podcast apresentado pelas comunicadoras Carol Tavares e Tati Conradi.... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PodPiorar - Carol e Tati Portal Pop Mais

Estreou nesta quarta-feira (23) o PodPiorar, novo podcast apresentado pelas comunicadoras Carol Tavares e Tati Conradi. A proposta do programa é simples e certeira: rir dos próprios fracassos e dos dos outros também. Com episódios quinzenais, o podcast mergulha nas dores e delícias da vida adulta com leveza, sarcasmo e uma dose generosa de empatia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa nova proposta de entretenimento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Jovem Dionisio lança canção inédita ‘Não Pense’; veja letra

Lucas Pretti lança “GPS”, single que marca nova fase e reflete sobre o reencontro consigo mesmo

Homem morre após passar um mês se alimentando apenas de cerveja; filho encontrou o corpo