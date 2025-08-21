Poliana Rocha se pronuncia após seguir Ana Castela em meio a rumores de affair com Zé Felipe
Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, passou a seguir Ana Castela nas redes sociais em meio a boatos de um possível affair entre a sertaneja...
Os rumores de um possível affair entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam mais um capítulo nesta semana. Internautas notaram que Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, passou a seguir a sertaneja nas redes sociais, gesto que foi rapidamente interpretado como um sinal de proximidade entre os dois artistas.
Os rumores de um possível affair entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam mais um capítulo nesta semana. Internautas notaram que Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, passou a seguir a sertaneja nas redes sociais, gesto que foi rapidamente interpretado como um sinal de proximidade entre os dois artistas.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: