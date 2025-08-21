Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Poliana Rocha se pronuncia após seguir Ana Castela em meio a rumores de affair com Zé Felipe

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, passou a seguir Ana Castela nas redes sociais em meio a boatos de um possível affair entre a sertaneja...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Poliana Rocha se pronuncia após seguir Ana Castela em meio a rumores de affair com Zé Felipe Portal Pop Mais

Os rumores de um possível affair entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam mais um capítulo nesta semana. Internautas notaram que Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, passou a seguir a sertaneja nas redes sociais, gesto que foi rapidamente interpretado como um sinal de proximidade entre os dois artistas.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.