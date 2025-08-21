Poliana Rocha se pronuncia após seguir Ana Castela em meio a rumores de affair com Zé Felipe Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, passou a seguir Ana Castela nas redes sociais em meio a boatos de um possível affair entre a sertaneja... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 06h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 06h57 ) twitter

Os rumores de um possível affair entre Zé Felipe e Ana Castela ganharam mais um capítulo nesta semana. Internautas notaram que Poliana Rocha, mãe do cantor e esposa de Leonardo, passou a seguir a sertaneja nas redes sociais, gesto que foi rapidamente interpretado como um sinal de proximidade entre os dois artistas.

