Poliana Rocha se pronuncia sobre curtida polêmica em post sobre Virginia Fonseca: “Curto o quanto eu quiser”

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, se pronunciou nesta terça-feira (26)...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Poliana Rocha se pronuncia sobre curtida polêmica em post sobre Virginia Fonseca

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, se pronunciou nesta terça-feira (26) após ser alvo de críticas por ter curtido uma publicação polêmica nas redes sociais sobre sua ex-nora, Virginia Fonseca. A postagem em questão foi feita por uma fã, que sugeriu que Virginia não estava fazendo o que Poliana acredita ser importante para divulgar o novo álbum de Leonardo.

