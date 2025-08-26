Poliana Rocha se pronuncia sobre curtida polêmica em post sobre Virginia Fonseca: “Curto o quanto eu quiser” Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, se pronunciou nesta terça-feira (26)... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h59 ) twitter

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, se pronunciou nesta terça-feira (26) após ser alvo de críticas por ter curtido uma publicação polêmica nas redes sociais sobre sua ex-nora, Virginia Fonseca. A postagem em questão foi feita por uma fã, que sugeriu que Virginia não estava fazendo o que Poliana acredita ser importante para divulgar o novo álbum de Leonardo.

