Policiais que fuzilaram morador de rua cobrem câmera corporal para ocultar provas; agentes foram presos

Dois policiais militares da Força Tática do 7° Batalhão foram presos na última terça-feira (22) pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo. Eles são investigados pela morte de Jeferson de Souza, um morador em situação de rua, ocorrida no Viaduto 25 de Março, na região do Parque Dom Pedro II, no Centro da capital paulista. A Justiça determinou a prisão preventiva dos agentes após constatar indícios de execução.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

