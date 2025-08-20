POP Mais Indica: artistas norte-americanos para adicionar à sua playlist Atualizar a playlist é sempre um momento canônico para quem vive com os fones de ouvido.... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

POP Mais Indica: artistas norte-americanos para adicionar à sua playlist Portal Pop Mais

Atualizar a playlist é sempre um momento canônico para quem vive com os fones de ouvido. E se você tem o costume de criar apego fácil à uma música quando a ouve pela primeira vez, o POP Mais separou alguns artistas dos Estados Unidos para conhecer e colocar na sua playlist favorita do seu streaming.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra novos sons para animar seu dia!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Anitta desmente boatos sobre área VIP em festa de Bruna Marquezine

Britney Spears causa preocupação após aparecer em vídeo com casa completamente suja

Influenciador francês morre durante transmissão ao vivo; Justiça abre investigação