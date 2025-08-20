Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

POP Mais Indica: artistas norte-americanos para adicionar à sua playlist

Atualizar a playlist é sempre um momento canônico para quem vive com os fones de ouvido....

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

POP Mais Indica: artistas norte-americanos para adicionar à sua playlist Portal Pop Mais

Atualizar a playlist é sempre um momento canônico para quem vive com os fones de ouvido. E se você tem o costume de criar apego fácil à uma música quando a ouve pela primeira vez, o POP Mais separou alguns artistas dos Estados Unidos para conhecer e colocar na sua playlist favorita do seu streaming.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra novos sons para animar seu dia!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.