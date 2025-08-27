Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

POP Mais recebe vídeo exclusivo de Clau e Vulgo FK em nova música; confira

O POP Mais recebeu com exclusividade um trecho do clipe de “Replay”, a aguardada colaboração entre...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

POP Mais recebe vídeo exclusivo de Clau e Vulgo FK em nova música; confira Portal Pop Mais

O POP Mais recebeu com exclusividade um trecho do clipe de “Replay”, a aguardada colaboração entre a cantora Clau e o fenômeno do trap Vulgo FK, que será lançado oficialmente em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (28).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova música!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.