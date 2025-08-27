POP Mais recebe vídeo exclusivo de Clau e Vulgo FK em nova música; confira
O POP Mais recebeu com exclusividade um trecho do clipe de “Replay”, a aguardada colaboração entre a cantora Clau e o fenômeno do trap Vulgo FK, que será lançado oficialmente em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (28).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova música!
